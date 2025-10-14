Al Arabiya: «Хамас» готов восстановить отношения с Палестинской администрацией

Движение «Хамас» заявило о готовности открыть «новую страницу» в отношениях с Палестинской национальной администрацией (ПНА). Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя группировки.

«Мы готовы открыть новую страницу в отношениях с Палестинской администрацией»,— сказал собеседник канала. Он добавил, что «Хамас» не намерен конфликтовать с ПНА, которую возглавляет президент Палестины Махмуд Аббас.

13 октября участники саммита по прекращению войны в Газе подписали в Шарм-эш-Шейхе соглашение о перемирии в секторе Газа. Режим прекращения огня вступил в силу 10 октября. Ранее «Хамас» передал всех 20 израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного креста, а также тела четырех из 28 погибших. Израиль заявил, что освободил более 1,9 тыс. палестинских заключенных. Следующий этап плана Дональда Трампа предусматривает создание международной организации для управления анклавом.