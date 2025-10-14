В США представили новую пусковую установку для ракет Tomahawk

Американская компания Oshkosh Defense представила линейку мобильных пусковых установок для крылатых ракет Tomahawk по запросу армии США. Об этом говорится в сообщении компании, приуроченном к выставке AUSA, проходящей с 13 по 15 октября.

Компания продемонстрирует три готовых к серийному производству варианта установок, которые могут быть автономными:

Многоцелевой автономный аппарат (X-MAV) — пусковая установка с функцией автономного запуска, способная нести до четырех ракет Tomahawk. Средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) — с современными навигационными возможностями, дистанционным управлением и системой автоматической загрузки. Легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) — отличается модульной конструкцией и может применяться для радиоэлектронной борьбы и противодействия БПЛА.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «если конфликт на Украине не будет урегулирован», то Соединенные Штаты поставят Киеву ракеты Tomahawk. Ранее господин Трамп подчеркивал, что хочет знать, как ракеты будут использоваться Украиной, так как «не ищет эскалации».