Судью пожизненно отстранили от работы в КХЛ за ошибку в матче СКА — «Автомобилист»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) пожизненно отстранила от работы судью видеоповторов за ошибочно засчитанный гол в матче регулярного чемпионата между петербургским СКА и екатеринбургским «Автомобилистом». Заявление опубликовано на сайте лиги.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой СКА со счетом 2:1. Победная шайба, забитая Андреем Педаном на 46-й минуте, попала в ворота сквозь дыру в сетке, но была засчитана.

КХЛ пояснила, что судья видеоповторов должен был удостовериться в правильности взятия ворот в течение 60-секундной паузы, прежде чем дать сигнал. «Данный специалист пожизненно отстранен от работы на матчах КХЛ»,— говорится в заявлении.