Минобороны Польши выступило против выдачи фигуранта дела о «Северных потоках»

Выдача гражданина Украины Владимира Журавлева Германии по делу о подрыве «Северных потоков» не соответствует интересам Польши. Об этом заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире Polsat.

При этом господин Косиняк-Камыш подчеркнул, что решение остается за польским судом.

«Северные потоки» были подорваны 26 сентября 2022 года. Расследование ведет Германия. По основной версии, несколько человек арендовали яхту «Андромеда» по подложным документам и при помощи глубоководного оборудования установили взрывные устройства на газопроводах.

Генпрокуратура ФРГ утверждает, что Владимир Журавлев, работавший инструктором по дайвингу, находился на борту «Андромеды». Он был задержан в польском Прушкуве 30 сентября по запросу Германии. Окружной суд Варшавы арестовал фигуранта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дайвер вынырнул в Польше».