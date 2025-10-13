Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сборная Кабо-Верде впервые сыграет на Чемпионате мира по футболу

Сборная Кабо-Верде прошла квалификацию на Чемпионат мира по футболу 2026 года. Участие в турнире станет первым в истории команды.

13 октября сборная Кабо-Верде обыграла команду из Эсватини со счетом 3:0. По итогам отборочного турнира страна набрала 23 очка и заняла первую строчку в группе D. В этой же группе находятся сборные Камеруна, Ливии и Анголы.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года на территории США, Канады и Мексики.

