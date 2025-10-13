Трамп попал на обложку журнала Time за завершение войны в секторе Газа

Американский журнал Time разместил на обложку нового номера президента США Дональда Трампа. Выпуск посвящен заключению мира между Израилем и палестинским движением «Хамас» в секторе Газа при содействии Соединенных Штатов.

Обложка опубликована в соцсети X журнала Time. «сделка может стать знаковым достижением второго срока Трампа и ознаменовать стратегический поворотный момент для Ближнего Востока»,— написано в сообщении. Там также указано, что в рамках мирного плана освобождены 20 выживших израильских заложников и 1,9 тыс. палестинских заключенных.

На обложку журнала Time вынесены названия трех статей, которые опубликованы в номере. Они называются «Его триумф», «Лидер, в котором нуждался Израиль» и «Как сектор Газа исцеляется».

Режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать в полдень 10 октября — спустя чуть более чем два года с начала войны. 13 октября США, Египет, Катар и Турция подписали соглашение о завершении конфликта между Израилем и «Хамасом».

