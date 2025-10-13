Наставник «Локомотива» о поражении: то, как мы играли, было неприемлемо

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли считает, что в матче против «Северстали» команда допустила много ошибок и сыграла «неприемлемо» для чемпионов. Об этом наставник сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Фото: ХК «Локомотив»

«Локомотив» уступил «Северстали» со счетом 3:4 в Череповце. Сначала ярославцы пропустили четыре шайбы подряд, а потом сами забили три гола.

«Тяжелый старт, допустили ошибки, пропустили легкие голы. Мы показали, на что способны в третьем периоде, и это положительный момент. Я знаю, что ребята работают, стараются, и мы найдем способ, но сейчас мы не играем в хороший хоккей. То, как мы играли, было просто неприемлемо. Мы действующие чемпионы. Но ошибки, которые мы совершаем, — мы как будто сами себя избиваем»,— сказал Боб Хартли журналистам.

Следующая игра ХК «Локомотив» состоится 15 октября в Ярославле. «Железнодорожники» сыграют с ЦСКА.

Ярославский ХК «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и четвертое в общей таблице КХЛ с 20 очками.

Алла Чижова