«Локомотив» впервые в сезоне уступил «Северстали»

Ярославский ХК «Локомотив» не смог одержать победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали». Матч в Череповце завершился со счетом 4:3.

Фото: ХК «Локомотив»

Ярославцы пропустили на 3-й минуте: в составе хозяев отличился нападающий Данил Веряев. Через 10 минут «Северсталь» увеличила преимущество — гол на счету Давида Думбадзе.

Во втором периоде хозяева довели счет до 4:0: на 32-й минуте забил Михаил Ильин, на 38-й — Илья Квочко. Причем последняя шайба была заброшена при игре в формате 5 на 3: у «Локомотива» удалили Герната за удар соперника в голову, Береглазова — за выброс шайбы.

В третьем периоде «Локомотиву» потребовалось менее 10 минут, чтобы забить три шайбы: отличились Байрон Фрэз и Георгий Иванов (дубль). Но этого не хватило, чтобы одержать победу.

До игры 13 октября в текущем сезоне «Северсталь» дважды проиграла «Локомотиву» — 1:4 и 1:2. Следующая игра ХК «Локомотив» состоится 15 октября в Ярославле. «Железнодорожники» сыграют с ЦСКА.

Алла Чижова