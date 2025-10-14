Сидр подорожал за год на 26% из-за роста цен на яблоки

К октябрю средняя цена сидра в несетевой рознице выросла на 26% год к году, до 358 руб. за литр, сообщили в «Эвоторе». Подорожание связано с ростом себестоимости и цен на технические яблоки, используемые при производстве напитка, отмечают участники рынка.

По оценке президента Союза производителей традиционного сидра Алексея Небольсина, из-за неурожая оптовая стоимость технических яблок выросла примерно на 40%, до 24–26 руб. за кг. Производители также фиксируют удорожание упаковки, логистики и рост зарплат. Дополнительное давление на цены оказало повышение акцизов на 15%, до 30 руб. за литр. В 2026 году они увеличатся еще на 10%, до 33 руб.

Дополнительный фактор — решение Росалкогольтабакконтроля: с 2026 года будет запрещен оборот фруктовых и ароматизированных сидров, не произведенных из яблочного сока. Это уже вызывает рост спроса на сырье. Если сидр можно будет делать только из яблок, их цена продолжит расти, предупреждает гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель. По словам совладельца дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игоря Хавского, запрет также ограничит продажу напитков, которые ранее выдавались за сидр.

