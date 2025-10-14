Падение выдачи кредитных карт в сентябре стало самым значительным за четыре года

В сентябре 2025 года объем выдачи кредитных карт в России сократился на 35% по сравнению с августом, до 141,5 млрд руб., сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Банки выдали 1,29 млн карт — на 12% меньше, чем месяцем ранее. Падение оказалось самым сильным для сентября за последние четыре года.

Главная причина — снижение среднего кредитного лимита на 27%, до 109 тыс. руб., что стало минимумом с апреля 2024 года. В ВТБ связывают это с вступлением в силу «периода охлаждения» для кредитов свыше 50 тыс. руб., из-за чего клиенты чаще корректируют запросы. Аналитики отмечают и влияние ужесточения требований ЦБ к качеству кредитных портфелей. «Банки столкнулись с эффектом отложенного риска — часть клиентов перестает справляться с платежами», — поясняет Василий Кутьин из Инго банка.

На снижение среднего лимита повлиял и рост выдач кредитных карт «дочками» маркетплейсов «Яндекса» и «Озона», которые предлагают карты с небольшими лимитами.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «У банков карты не легли».