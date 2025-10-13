Трамп: война в секторе Газа закончилась и начался этап восстановления

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в секторе Газа закончилась и начался этап восстановления анклава. Он добавил, что большую часть сложного пути «мы уже прошли».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

«Возможно, перестройка будет самой легкой частью. Мы знаем, как строить, лучше, чем кто-либо в мире»,— сказал Дональд Трамп на саммите в Египте (цитата по Associated Press).

Президент США также призвал других мировых лидеров, которые присутствовали на саммите, «оставить старые распри и ожесточенную ненависть». Он добавил, что «наше будущее не будет определяться войнами прошлых поколений».

Режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением «Хамас» вступил в силу в полдень 10 октября. После завершения боев группировка передала Израилю 20 выживших пленных, Израиль, в свою очередь, освободил 1,9 тыс. палестинских заключенных. 13 октября США, Египет, Катар и Турция подписали мирное соглашение. Представители Израиля и «Хамаса» на саммите не присутствовали.

