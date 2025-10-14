Автомобилисты предложили учитывать метанол в ЕГАИС для борьбы с отравлениями

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением включить метанол в систему ЕГАИС, которая используется для учета алкоголя. Копия письма союза есть у «Ъ». Союз считает, что это позволит прекратить поступление метилового спирта в нелегальный оборот и сократить случаи массовых отравлений.

Президент НАС Антон Шапарин отмечает, что, несмотря на действующий запрет, метанол по-прежнему используется в составе стеклоомывающих жидкостей. «Значительные объемы метанола годами беспрепятственно уходят в тень», — говорится в письме. По мнению союза, учет в ЕГАИС поможет выявить источники утечек, а также легализовать использование метанола в стеклоомывателях при условии обязательной денатурации.

В Минпромторге сообщили, что идею можно будет обсуждать после создания реестра производителей метанола, завершение которого запланировано на 1 ноября.

