Эрдоган развернул самолет из-за возможного визита Нетаньяху на саммит в Египте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган развернул самолет, когда узнал, что на саммит по подписанию сделки по сектору Газа может прилететь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Борт оставался в воздухе над Красным морем, пока отсутствие господина Нетаньяху не подтвердили власти США.

О решении президента Турции сообщили издания Milliyet и TGRT. Они передают, что Реджеп Тайип Эрдоган летел в Египет на борту самолета Turkish Airlines. Развернуть самолет он потребовал, когда борт готовился к посадке.

Утром 13 октября Биньямин Нетаньяху встретился с президентом США Дональдом Трампом в Израиле. После этого египетские чиновники сообщили, что господин Нетаньяху может прилететь на саммит в Египет. Правительство Израиля позднее заявило, что премьер-министр пропустит отклонил предложение Дональда Трампа принять участие во встрече из-за иудейского праздника Симхат-Тора.

Саммит проходил в египетском Шарм-эш-Шейхе. На нем США, Египет, Катар и Турция подписали соглашение о прекращении войны между Израилем и движением «Хамас» в секторе Газа. Представители палестинской группировки встречу также пропустили.

Подробнее — в материале «Ъ» «США убедили Израиль не ждать мертвых».