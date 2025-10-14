Водителей в РФ стали реже штрафовать за неоплаченный проезд по платным дорогам

Как выяснил «Ъ», с начала 2025 года число аннулированных штрафов за неоплаченный проезд по федеральным платным дорогам выросло почти на 9%. Водители активнее пользуются возможностью оплатить долг в течение 20 дней и тем самым отменить постановления.

По данным Ространснадзора, за девять месяцев текущего года вынесено 838,3 тыс. штрафов на 1,81 млрд руб., но их принудительное взыскание через ФССП сократилось почти в четыре раза. Всего с начала года автомобилисты сэкономили более 600 млн руб.

Штрафы применяются на трассах с системой «Свободный поток», где проезд фиксируется камерами без шлагбаумов. При оплате задолженности в срок постановление аннулируется. Размер санкции — 1,5 тыс. руб. для легковых авто и 5 тыс. руб. для грузовиков и автобусов, в Москве и области — до 15 тыс. руб. по региональным нормам.

В «Автодоре» рост доли отмененных штрафов объясняют тем, что водителей стали лучше информировать о платных участках и способах оплаты. Одновременно госкомпания и ГИБДД усилили борьбу с «зайцами» — автомобилистами, скрывающими номера. Таких водителей теперь не пропускают через шлагбаумы на трассах М-12 и М-4, а за использование рамок, закрывающих номера, можно лишиться прав на полтора года.

