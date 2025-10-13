Как освобождали израильских заложников

7 октября 2023 года «Хамас» начал военную операцию «Буря Аль-Аксы». Члены движения проникли на южные территории Израиля и захватили 251 заложника. Еще четверо находились в плену «Хамаса» с 2014–2015 годов. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа.

За два года конфликта стороны провели три обмена пленными: в рамках сделки 24–30 ноября 2023 года «Хамас» освободил 105 заложников, в ходе перемирия 19 января — 27 февраля 2025 года плен покинули 38 человек, а 13 октября 2025 года — еще 20. Суммарно «Хамас» вернул 163 человека, восемь из которых были мертвы.

Останки еще 51 заложника израильские военные вывезли с территории сектора Газа в результате боевых операций. Восемь человек Армия обороны Израиля освободила живыми. Самую крупную операцию по освобождению заложников провели 8 июня 2024 года, тогда были освобождены четыре человека, включая репатрианта из РФ Андрея Козлова.

Пятеро заложников были спасены при международном посредничестве США, Катара и Египта: четверо — в октябре 2023-го (две израильтянки 79 и 85 лет и два гражданина США), один (также гражданин США) — в мае 2025-го. В секторе Газа остаются тела 28 погибших заложников. Согласно плану перемирия, тела должны передать в ближайшее время.