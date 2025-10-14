Асфальтовая самодостаточность

В поселке Светлое Выборгского района Ленинградской области готовится к запуску новый асфальтобетонный завод мощностью до 1,5 тыс. тонн бетона за смену, сообщили вчера в областном комитете по дорожному хозяйству. Это будет вторая государственная производственная площадка в регионе, первый аналогичный АБЗ открыли в 2023 году в Кировске, еще два откроют в Кингисеппском и Волховском районах. Запуская заводы, Ленобласть планирует полностью обеспечивать собственную потребность региона в бетоне для содержания дорог. Эксперты видят в этом смысл с точки зрения оперативности выполнения работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщил в понедельник заместитель директора ГБУ «Киришское ДРСУ» Николай Березин, в настоящее время на АБЗ в поселке Светлое проводятся пусконаладочные работы и настройка программного обеспечения. Мощность АБЗ составляет 150 тонн в час, или 1,5 тыс. тонн за смену. Новый завод сможет выпускать все виды асфальтобетонной продукции, за исключением литого асфальта, что делает его универсальным поставщиком для дорожных работ любого масштаба, считают в ДРСУ.

«В Выборгском районе заводы с подобной производительностью отсутствуют, то есть АБЗ обеспечит асфальтобетоном ремонтные работы, которые будут проводиться рядом»,— добавил господин Березин. Запуск предприятия запланирован на ближайшее время.

Как уже сообщал «Ъ-СПб», открытие первого государственного асфальтобетонного завода в областном Кировске в 2023 году власти региона считают одним из достижений проведенной реорганизации дорожного комплекса Ленобласти. К 2017 году в Ленобласти действовало 17 дорожных ремонтно-строительных управлений (ДРСУ), к 2022 году их объединили в шесть ДРСУ, а в прошлом году они вошли в состав «Ленавтодора». С открытием два года назад АБЗ в Кировске региону удалось добиться большей эффективности дорожно-строительных работ, утверждают власти региона. В начале года заместитель председателя правительства Ленобласти Сергей Харлашкин и председатель комитета по дорожному хозяйству Денис Седов заявляли о планах открытия в регионе еще трех аналогичных заводов.

Первый из них готовится к запуску в Выборгском районе Ленобласти. Второй завод в поселке Котлы Кингисеппского района находится сейчас на этапе завершения монтажа, уточнили в пресс-службе дорожного комитета. Третий государственный АБЗ появится в Волховском районе, в настоящее время для его строительства готовится площадка. «ДРСУ закупает асфальтобетон у коммерческих организаций только в рамках исполнения коммерческих контрактов,— объяснили в дорожном комитете.— В рамках содержания все потребности покрываются заводом в Кировске. Ввиду увеличения количества ремонтов будут использованы мощности и новых заводов».

Эксперты положительно оценивают стремление областных властей к централизации поставок строительных материалов. По мнению транспортного аналитика Владислава Булгакова, поскольку все ДРСУ должны закупать материалы по 44-ФЗ, то при необходимости выполнять текущий дорожный ремонт («заплаток», ямочный ремонт) на небольших участках дорог в сжатые сроки решение иметь под рукой собственный бетонный завод выглядит вполне логично. По сравнению с необходимостью проводить конкурсные процедуры возможность использовать собственные материалы кажется для ДРСУ эффективным решением, заключает аналитик.

Александра Тен