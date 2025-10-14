Компания экс-топ-менеджера «ЛУКОЙЛа» покупает склад в Подмосковье за 9 млрд руб.

Как выяснил «Ъ», «Новая технологическая компания» (НТК), основанная бывшим топ-менеджером «ЛУКОЙЛа» (MOEX: LKOH) Валерием Субботиным, ведет переговоры о покупке около 100 тыс. кв. м в логопарке «Данилово» в Домодедовском районе Подмосковья. Сумма сделки может составить 8–9 млрд руб.

По данным собеседников «Ъ» на рынке, партнером НТК в проекте может выступить Сбербанк. В кредитной организации, НТК и девелопере объекта NK Group комментариев не предоставили. Комплекс строится под нужды ритейлера «Всеинструменты.ру», который планирует занять помещение в 2026 году, но не исключает сдачи части площадей в субаренду.

НТК создана в 2014 году и специализируется на инвестициях в недвижимость. Компания ранее приобретала офисы в бизнес-парке «Останкино» и логистические комплексы в парках «Белый Раст» и «Жуковский». В 2024 году ее выручка выросла почти вдвое — до 843,5 млн руб., чистый убыток составил 99,5 млн руб.

По оценкам экспертов CMWP и Ricci, стоимость сделки в «Данилово» может составить 8–9 млрд руб. при учете скидки за объем.

