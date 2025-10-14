Нефтяники присмотрели склад

Несмотря на охлаждение спроса на покупку логопарков, профильные инвесторы продолжают вкладываться в складскую недвижимость. Как стало известно “Ъ”, Новая технологическая компания (НТК), основанная бывшим топ-менеджером ЛУКОЙЛа Валерием Субботиным, может приобрести около 100 тыс. кв. м в логопарке «Данилово» в Подмосковье оценочно за 8–9 млрд руб. Объект строится под нужды ритейлера «Всеинструменты.ру», который не исключал, что избыточные площади в логопарке может пересдать в субаренду.

НТК договаривается с NK Group о покупке складского комплекса «Данилово» площадью около 100 тыс. кв. м в одноименной деревне Домодедовского района Подмосковья, рассказали три источника “Ъ” на рынке коммерческой недвижимости. Один из них уточняет, что НТК также может привлечь партнера к сделке — Сбербанк. В кредитной организации, НТК и NK Group не ответили на запрос “Ъ”.

НТК создана в 2014 году. До декабря 2023 года ее владельцем выступал Валерий Субботин, сейчас учредителем компании указано АО «Энерго решения», бенефициары которого не раскрываются. По данным СПАРК, в 2024 году выручка ООО НТК выросла почти в два раза, до 843,5 млн руб., чистый убыток составил 99,5 млн руб.

Компания специализируется на инвестициях в недвижимость. Например, в 2022 году она приобрела 22 тыс. кв. м офисов в строящемся бизнес-парке «Останкино» в районе станции метро «Бутырская» на северо-востоке Москвы у девелопера «Пионер» (см. “Ъ” от 11 января 2022 года), а в 2021-м — два логистических комплекса на 152 тыс. кв. м в парках «ПНК парк Белый Раст» и «ПНК парк Жуковский» у NK Group. В прошлом году площади в Жуковском были проданы петербургской 100K Group, писала газета «Ведомости».

Руководитель департамента складской и индустриальной недвижимости CMWP Егор Дорофеев оценивает сумму сделки по покупке склада в Данилово в 9 млрд руб., директор в департаменте складской недвижимости Ricci Алексей Слепов — в 8–8,5 млрд руб. с учетом потенциальной скидки за значительный объем.

Объект в Данилово строится под нужды ритейлера «Всеинструменты.ру». Компания намерена занять склад в первом квартале 2026 года. Однако недавно ритейлер отказался от аренды 110 тыс. кв. м в логистическом парке «Обухово» на Горьковском шоссе в Подмосковье, не исключая также, что невостребованные площади в Данилово могут быть пересданы в субаренду. Впрочем, при текущей рыночной ситуации вероятность найти нового арендатора высока, отмечает Алексей Слепов.

Ранее значительная часть приобретений приходилась на объекты с низким арендным потоком, которые рассматривались как активы с потенциалом роста, когда пересогласование условий с арендаторами и последующая индексация ставок позволяли существенно повысить доходность объекта, уточняет руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. Сейчас инвесторы не могут рассчитывать на это. Проект в Данилово был сдан в аренду в период пикового спроса и минимальной вакантности, но сейчас ставки снижаются, а вакантность растет, поясняет Алексей Слепов.

В этих условиях в январе—сентябре 2025 года объем инвестиций в складскую недвижимость по всей России снизился на 32% год к году, до 100 млрд руб., следует из подсчетов IBC Real Estate. Это объясняется рыночными условиями, поясняет Микаэл Казарян. Тем не менее, оговаривается он, приобретение объектов складской недвижимости по-прежнему является хорошей инвестицией. Этот сегмент на протяжении последних пяти лет показывает уверенный рост спроса и цены лотов, уточняет эксперт. В то же время массовый приход непрофильных инвесторов в этот сегмент подтверждает двойственную тенденцию: с одной стороны, рынок стал и ликвидным инструментом, с другой — приближается к перегреву из-за высокой стоимости активов, резюмирует Алексей Слепов.

Дарья Андрианова, Александра Вебер