Иностранные SIM-карты в России остались без СМС

У пользователей иностранных SIM-карт в России, кроме неработающего мобильного интернета, обнаружились проблемы с получением SMS, включая сообщения от зарубежных банков. На сбои обратили внимание пользователи в профильных чатах, а также источник «Ъ» на телеком-рынке. Из-за неполучения СМС-подтверждений владельцы иностранных банковских карт не могут оплачивать зарубежные онлайн-сервисы.

Ранее Минцифры ввело для иностранных SIM-карт «период охлаждения» — время, в течение которого после регистрации в российской сети запрещена передача данных и СМС. Меру объяснили необходимостью снижения угроз атак беспилотников. Белорусское Минсвязи уточнило, что речь идет об обязательной 24-часовой блокировке, однако пользователи сообщают о проблемах и после ее истечения.

По словам источника «Ъ», ограничение зависит от технических возможностей операторов. Таймер на сутки удалось реализовать только Т2, тогда как у других блокировка действует все время пребывания SIM-карты в России. Тем не менее, по сообщениям пользователей, у Т2 сохраняются перебои с получением СМС. На полную «отладку системы» участники рынка отводят три–четыре недели.

В крупных операторах («МТС», «МегаФон», «Вымпелком», Т2) комментировать ситуацию отказались. Управляющий партнер TMT Consulting Константин Анкилов отмечает, что путешественники все чаще используют Wi-Fi, поскольку роуминг остается дорогим. Эксперты добавляют, что из-за особенностей маршрутизации трафика через сеть домашнего оператора «период охлаждения» может растягиваться, а перебои с СМС затрагивают и россиян, использующих иностранные банковские карты.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «До иностранцев не доходит».