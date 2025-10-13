В Петербурге создадут новый заказник площадью 189 га

На рабочем совещании губернатора Санкт-Петербурга с членами городского правительства одобрили проект постановления о создании новой заповедной территории — заказника «Тарховский» площадью 189 га. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал Алексея Корабельникова Фото: сайт Смольного Следующая фотография 1 / 2 Фото: Telegram-канал Алексея Корабельникова Фото: сайт Смольного

«Природные комплексы заказника включают в себя крупный лесной массив, приморские болота, побережье Финского залива в районе мыса Коса Тарховская»,— говорится в документе.

В границах заказника «Тарховский» отмечено порядка 60 видов растений и животных, в том числе - редких, занесённых в Красную книгу Санкт-Петербурга и Красную книгу России, в том числе кустарник восковник болотный и краснокнижные птицы: малый лебедь, скопа, орлан-белохвост, большой кроншнеп и малая крачка, отметил вице-губернатор.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что экотропу длиной 2,7 км открыли в Новоорловском заказнике на севере Петербурга.

Артемий Чулков