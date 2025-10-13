Привычная итальянская Кортина

Итальянские власти выявили серьезную проблему, связанную с подготовкой к зимней Олимпиаде-2026, которую примут Милан и Кортина-д’Ампеццо: на олимпийские объекты проникала мафия. Прокуратура Венеции сообщила об аресте двух братьев из Рима, связанных с группировкой ультрас «Лацио» Irriducibili («Несгибаемые»), которые не только поставили под контроль наркотрафик и развлекательные заведения в Кортина-д’Ампеццо, но и пытались внедриться непосредственно в процесс заключения контрактов на строительство олимпийских объектов.

Прокуратура Венеции сообщила о задержании двух злоумышленников, подозреваемых в создании и руководстве организацией «мафиозного типа». В Италии мафией никого не удивить, но тут дело в том, что означенные криминальные элементы покусились на деньги, выделенные на подготовку к зимним Играм-2026, которые уже в феврале примут Милан и Кортина-д’Ампеццо.

В центре расследования, как сообщает издание Corriere del Veneto, братья Леопольдо и Альвизе Кобьянки. Известно, что они из Рима и имеют тесные связи с крайне правой группировкой ультрас «Лацио» Irriducibili. Знакомством и даже дружбой с бывшим лидером «Несгибаемых» Фабрицио Пишителли (убит в 2019 году, по всей видимости, в ходе криминальных разборок по разделу сфер влияния в наркотрафике) братья не раз хвастались.

По мнению прокуратуры, дуэт, используя свои связи в криминальном мире, создал в Кортина- д’Ампеццо «систему контроля над наркоторговлей и ночной жизнью города» и даже распространил свое влияние на подписание контрактов на строительство олимпийских объектов и реализацию связанных с Играми инфраструктурных проектов (насколько широко, пока непонятно).

В ход для продвижения незаконных интересов шли стандартные методы — вербальное запугивание, а если это не действовало, начинались уже реальные действия — похищение, избиение, угроза оружием и т. д.

Начиная с 2023 года братья Кобьянки активно давили на члена городского совета Кортина-д’Ампеццо Стефано Гецце, терроризируя не только его, но и его окружение. Одной из целей давления на господина Гецце, по версии властей, было намерение вклиниться в процесс распределения контрактов на выполнение работ на олимпийских объектах или на проектах инфраструктуры, реализуемых к Играм.

Похоже, именно в случае с Гецце ничего не вышло. Человеком он оказался крепким, обратился к властям и еще два года терпел нападки, в то время как власти собирали улики против братьев. Наконец их набралось достаточно, чтобы произвести задержания. Правда, за решетку пока отправили только одного из братьев. Второй находится под домашним арестом. Вместе с ними задержаны еще несколько участников преступной группировки.

По мнению прокуратуры, которая считает нынешний этап расследования предварительным, преступная группировка могла довольно плотно проникнуть в олимпийские проекты. Причем интересы преступной группировки могли и не ограничиться одним только Кортина-д’Ампеццо. Согласно данным Министерства внутренних дел Италии, на строительных работах в Трентино, также связанных с Олимпийскими играми, были выявлены 169 рабочих, 57 компаний и 70 строительных машин, связанных с мафиозными структурами. При этом бюджет на подготовку к Играм постоянно растет: с изначально планировавшихся €1,36 млрд он увеличился уже до €6 млрд. Но и это не окончательная цена.

Александр Петров