Трамп поблагодарил президента Египта за помощь в прекращении огня в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп назвал очень важной роль президента Египта Фаттаха ас-Сиси в переговорах с «Хамасом» о прекращении войны в секторе Газа. Он также назвал господина ас-Сиси влиятельным лидером, который сдерживает преступность в Египте.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В конце своей речи Дональд Трамп пожал руку Фаттаху ас-Сиси. «Он хороший человек. Мы всегда были с ним рядом. Он сыграл очень важную роль. Я это очень ценю»,— сказал президент США (цитата по Al Jazeera).

Президент Египта в свою очередь поблагодарил Дональда Трампа и заявил, что только он «способен установить мир». Он уточнил, что теперь ключевой задачей становится соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа.

Саммит по прекращению войны между Израилем и палестинским движением «Хамас» проходит в египетском Шарм-эш-Шейхе. На нем США, Египет, Катар и Турция подписали мирный договор. Представители Израиля и «Хамаса» на саммите не присутствуют.

