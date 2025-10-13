Чемпионат России по шахматам сенсационно выиграли спортсмены 16 и 22 лет

По итогам Суперфиналов чемпионата России по шахматам, прошедших в Нижнем Новгороде, и в мужском, и в женском турнире золото досталось шахматистам, никогда не добивавшимся таких громких успехов и не котировавшимся как фавориты.

У мужчин титул, показав очень крепкую и цепкую игру, завоевал 22-летний Арсений Нестеров. Он опередил сразу нескольких лидеров отечественных шахмат — Даниила Дубова, Андрея Есипенко, Владислава Артемьева, превосходящих чемпиона в рейтинге на сто с лишним пунктов.

В женских состязаниях золотую медаль сенсационно выиграла посеянная ниже всех среди 12 участниц юниорка Анна Шухман. Причем звание она добыла благодаря победе в заключительном туре над шедшей на пол-очка впереди конкуренткой Леей Гарифуллиной.

«Суперфиналы держали в напряжении до последнего тура. И в этой суперконкурентной борьбе очень громко заявило о себе новое поколение российских шахмат,— прокомментировал «Ъ» результаты состязаний вице-президент Федерации шахмат России Андрей Гурьев.— Арсению Нестерову 22 года, а Анне Шухман — всего 16, она стала самой молодой чемпионкой страны за всю историю соревнований. Надеюсь, что этот триумф станет для наших чемпионов и их сверстников — а в России сейчас целая плеяда ярких талантов — трамплином к большим победам на мировой арене».

Арнольд Кабанов