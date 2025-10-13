Трамп допустил снятие санкций с Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что снимет санкции с Ирана, когда Тегеран будет готов к переговорам по ядерной программе исламской республики. Глава государства выразил уверенность, что Иран придет к соглашению, так как «не может выжить с этими санкциями».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«В какой-то момент они (власти Ирана.— “Ъ”) скажут: мы хотим, чтобы санкции были сняты,— сказал господин Трамп во время встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси (трансляция велась Fox News).— Мы закончим миром».

По словам американского президента, Иран дал понять, что готов к урегулированию ядерных вопросов дипломатическим путем. Дональд Трамп добавил, что прекращение огня в секторе Газа было бы невозможным, если бы в июне США не ударили по иранским ядерным объектам.

Иран провел несколько раундов переговоров по ядерной программе со странами «евротройки» — Францией, Великобританией и ФРГ. 11 октября министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что больше не видит смысла в переговорах из-за восстановления санкций в отношении Тегерана. Глава МИД также заявил, что США подорвали доверие к переговорному процессу после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Война, с кем надо война».