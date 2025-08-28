УФАС выдало предупреждение салону «Кисточки» из-за ненадлежащей рекламы

Санкт-Петербургское УФАС выдало предупреждение маникюрному салону «Кисточки» и сервису онлайн-записи «Уайклаентс». Их обвинили в нарушении закона о защите конкуренции.

Как уточнили в антимонопольной службе, ранее на салон поступила жалоба, что при записи на его услуги отсутствует возможность отказаться от рекламы.

Антимонопольщики ознакомились с сайтом и установили, что действительно записаться на услуги можно только через сервис онлайн-записи «Уайклаентс», а при записи необходимо согласиться со всеми условиями — без проставления галочек запись невозможна. Одним из обязательных пунктов значится согласие на обработку персональных данных и автоматическое согласие на рекламную рассылку. При этом, согласно действующему законодательству РФ, согласие на рекламную рассылку должно быть добровольным.

В итоге УФАС пришло к выводу, что действия компаний ограничивают конкуренцию и нарушают положения Закона о защите конкуренции. ООО «Кисточки Финанс» и ООО «Уайклаентс» выдано предупреждение об устранении допущенных нарушений.

Андрей Цедрик