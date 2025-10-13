Ирина Долгачева возглавила департамент спорта Тюмени

Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени возглавила мастер спорта России по гребному слалому Ирина Долгачева, сообщил мэр города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале. Она является неоднократным победителем и призером чемпионатов России, а также международных соревнований.

Ирина Долгачева окончила Тюменский государственный университет по специальности «Физическая культура и спорт». Ее общий трудовой стаж составляет 24 года. Она начала карьеру с должности педагога дополнительного образования, затем работала спортсменом-инструктором, директором спортивной школы, руководителем Центра физкультурной и спортивной работы Тюменского муниципального района. Последние три года занимала пост главы Червишевского муниципального образования.

Госпожа Долгачева отмечена наградами Тюменской области и органов местного самоуправления, а также имеет ведомственную медаль МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».

Экс-директор ведомства Дмитрий Фабричников остался в команде и возглавил спортивную школу № 1, отметил Максим Афанасьев.

Полина Бабинцева