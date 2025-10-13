Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Силы ПВО сбили семь беспилотников над Белгородской областью за три часа

Средства ПВО России уничтожили семь дронов ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. БПЛА были сбиты с 14:00 до 17:00 мск.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших в результате атаки. Один из ударов пришелся по комбайну вблизи села Бочковка в Белгородском районе. В результате ранен водитель.

Другой удар был зафиксирован в городе Шебекино. В результате пострадали два бойца подразделения «Орлан». Также поврежден автомобиль.

