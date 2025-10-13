Мирный житель ранен при атаке ВСУ в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали три муниципалитета Белгородской области. Один из ударов пришелся по комбайну вблизи села Бочковка в Белгородском районе. Пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Предварительно у мужчины — минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног. В тяжелом состоянии его доставили в Октябрьскую районную больницу.

Еще один БПЛА ударил по сельскохозяйственному предприятию в хуторе Церковный Белгородского района. В здании выбиты окна и посечен фасад. Также осколками дрона повреждены два микроавтобуса.

Четыре беспилотника атаковали производственное предприятие в Шебекино. В одном из помещений здания повреждены остекление, кровля, фасад и оборудование. При ударе еще одного дрона на территории коммерческого предприятия поврежден служебный грузовой автомобиль.

В селе Сурково беспилотник ударил по частному дому, у него повреждена кровля. В городе Грайворон одноименного округа при ударе двух БПЛА в трех частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы. В одном социальном объекте повреждено остекление. Наконец, в селе Козинка дрон повредил легковой автомобиль.