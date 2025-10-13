Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA 500 в Нинбо

19-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер пробилась во второй круг проходящего в китайском Нинбо турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500. Призовой фонд соревнования составляет $1,064 млн.

В матче первого круга Диана Шнайдер обыграла китаянку Ван Сиюй, занимающую 145-е место в рейтинге WTA. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3. Следующей соперницей россиянки станет победительница встречи между чешскими теннисистками Маркетой Вондроушовой и Каролиной Муховой.

Диана Шнайдер прервала серию из трех поражений. Ранее она не смогла преодолеть второй круг на турнирах в Пекине и Сеуле, а также потерпела поражение на старте соревнования в Ухане.

Турнир в Нинбо завершится 19 октября. В 2024 году его победительницей стала Дарья Касаткина, которая с марта выступает под флагом Австралии (ранее она представляла Россию).

Таисия Орлова