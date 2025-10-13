В ГУМе открылся первый бутик Doucal’s

Итальянский обувной бренд Doucal’s открыл первый бутик — магазин начал работу в ГУМе на Красной площади. Вместе с гостями на вечеринке открытия появились и создатели бренда Джанни и Джерри Джаннини. В новом бутике уже представлена новая осенне-зимняя коллекция, вдохновленная Шотландским нагорьем. Вся обувь в линейке делается в соответствии со стандартами марки, и на производство одной пары уходит около двух месяцев. В бутике в ГУМе можно найти не только обувные коллекции, но и другие аксессуары, например сумки и рюкзаки из кожи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Doucal's Фото: Doucal's Фото: Doucal's Фото: Doucal's Джанни и Джерри Джаннини Фото: Doucal's Фото: Doucal's Фото: Doucal's Фото: Doucal's Фото: Doucal's Следующая фотография 1 / 9 Фото: Doucal's Фото: Doucal's Фото: Doucal's Фото: Doucal's Джанни и Джерри Джаннини Фото: Doucal's Фото: Doucal's Фото: Doucal's Фото: Doucal's Фото: Doucal's