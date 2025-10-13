Лучший новичок прошлого сезона НХЛ Лэйн Хатсон продлил контракт с «Монреалем»

Американский защитник Лэйн Хатсон продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс». Новое соглашение вступит в силу со следующего сезона.

Контракт рассчитан на восемь лет. Пресс-служба «Монреаля» сообщила, что среднегодовая зарплата хоккеиста составит $8,85 млн.

По итогам прошлого сезона Лэйн Хатсон стал обладателем Calder Trophy — приза, вручаемого лучшему новичку. В регулярном чемпионате он провел 82 игры, записав в свой актив 66 очков (6 голов+60 передач). По этому показателю хоккеист стал лучшим защитником-новичком в истории клуба.

«Монреаль» выбрал Хатсона на драфте НХЛ в 2022 году во втором раунде под 62-м номером. Американец дебютировал за команду 15 апреля 2024 года в матче против «Детройт Ред Уингс», в котором он отметился голевой передачей.

Таисия Орлова