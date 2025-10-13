Минэкологии Казахстана не усмотрело нарушения в купании Дурова в озере Кольсай

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не нарушил законы Казахстана, купаясь в озере Кольсай. Об этом сообщило Министерство экологии страны.

Министерство провело расследование. Оказалось, что вблизи озера не стояли надлежащие знаки, предупреждающие о запрете купания в водоеме, сообщает пресс-служба.

В сообщении также отмечается, что бизнесмен продемонстрировал красоту парка Алма-Атинской области. «Видеоматериал, опубликованный на личной странице Павла Дурова, на которую подписано более 10 млн человек, носит имиджевый характер и демонстрирует природную красоту Казахстана международной аудитории. Подобное информационное освещение является значимым вкладом в повышение туристического потенциала страны», — пишет пресс-служба.

В начале октября Павел Дуров посетил Казахстан, где принял участие в форуме Digital Bridge в Астане Он опубликовал видео в Telegram, на котором выходит из воды одного из Кольсайских озер, купаться в которых запрещено. На кадрах он находился по пояс в воде. В администрации национального заповедника раскритиковали такое поведение. Зампредседателя комитета административной полиции страны Алексей Милюк допустил, что бизнесмена могу оштрафовать.