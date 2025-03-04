Старт королевы марафонов

Савеловский райсуд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы и конфискации имущества за отмывание преступных доходов и неправомерный оборот средств платежей. От наказания за уклонение от уплаты налогов Блиновская была освобождена в связи с истекшим сроком давности. Елена Блиновская с пяти лет жила в Ярославле, работала в рекламном агентстве, открыла свадебный салон и участвовала в конкурсах красоты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Миссис Ярославль 2016, Елена Блиновская

Фото: Елена Блиновская, «Вконтакте» Миссис Ярославль 2016, Елена Блиновская

Фото: Елена Блиновская, «Вконтакте»

Елена Блиновская — уроженка Кировской области. Семья Елены переехала в Ярославль, когда ей было пять лет. Жила в Заволжском районе города, училась в школе №59.

«Ты знаешь, если меня спросить, чувствую ли я себя здесь счастливой? На тысячу процентов. Все, что происходило со мной за все эти годы, было чудесным. Когда я пошла в первый класс, у меня был самый ближний дом и самый ближний подъезд к школе. Чем я очень гордилась»,— рассказывала Блиновская в интервью Светлане Бондарчук в 2023 году. Она дополнила, что квартиру в Ярославле решили не продавать, в нее иногда приезжала ее мать.

Елена Блиновская училась в Демидовском университете, там же учился ее будущий супруг Алексей Блиновский. После окончания учебы работала в известном ярославском рекламном агентстве «Дрим». Руководитель компании вспоминает, что Елена сразу обратила на себя внимание. Начинала с позиции менеджера, а в итоге доросла до главного бухгалтера.

«Работником она была реально очень хорошим. И мне с ней очень хорошо и комфортно работалось. Очень умная, дисциплинированная, активная, исполнительная, обязательная, то есть весь комплекс достоинств.

Поэтому и росла в агентстве, и я могу о ней сказать только самые хорошие и самые лучшие слова. Ушла, потому что возникли собственные идеи, собственные проекты, при этом мы расстались очень хорошо, и все эти годы поддерживали связь и общение»,— рассказал «Ъ-Ярославль» генеральный директор рекламной группы «Дрим» Игорь Лернер.

Затем Елена Блиновская открыла свой салон «Свадебный переполох» в центре города на Красной площади. В 2015 году Елена Блиновская заявила свою кандидатуру для участия в конкурсе «Миссис Ярославль», но победить не смогла. Стремление Блиновской к победе и является ее отличительной чертой, отмечает телеведущий Сергей Муканов.

«Она была участницей конкурса красоты "Миссис Ярославль". И приходила с другими девочками на интервью к нам. Мне показалось, что она очень целеустремленный человек и добивается того, чего хочет. В ярославском конкурсе она не победила. Но ей ужасно понравилось само участие и очень захотелось победить, и поэтому она поехала уже на другой конкурс (в Ростов-на-Дону — "Ъ-Ярославль"). И оттуда привезла целых две ленточки победительницы.

Она, что называется, бойкая, по-хорошему, пробивная»,— рассказал господин Муканов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Группа «МИССИС INTERNATIONAL РОССИЯ - Ярославский финал» «Вконтакте» Фото: Группа «МИССИС INTERNATIONAL РОССИЯ - Ярославский финал» «Вконтакте»

В 2016-м году в возрасте 35 лет Елена Блиновская стала победительницей конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия International» в Ростове-на-Дону. В это же время она начала организовывать учебные курсы и тренинг-марафоны по личностному росту, которые принесли ей широкую известность. Одним из последних ярких появлений блогера в Ярославле стала годовщина свадьбы в 2017 году. Пара Блиновских отпраздновала 10-летие брака на площадке около КЗЦ «Миллениум». Приглашенной звездой была певица Елена Темникова.

В 2018 году пара переехала в Москву. Но и после этого Блиновская не теряла связи с Ярославлем. В 2021 году в Некрасовском районе открылся глэмпинг «Точка Немо», по данным «Ъ», инвестором выступила Елена Блиновская (официально совладельцем был Алексей Блиновский). Блогер подарила глэмпингу статую в виде женщины с венком на голове, по данным СМИ, это было изображение самой Елены Блиновской. Стоимость конструкции составила 3 млн руб., через полгода статуя сгорела.

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Фото: Фото из соцсетей Елены Блиновской Статуя

Фото: Фото из соцсетей Елены Блиновской

В апреле 2023 года Елену Блиновскую задержали по делу об уклонении от уплаты налогов. По версии обвинения, в 2019–2021 годах госпожа Блиновская заработала более 4 млрд руб. от продажи тренинг-марафонов по личностному росту и должна была платить налоги по ставке 20%, но «в целях получения налоговой экономии» она решила использовать упрощенную систему налогообложения. Для этого подсудимая раздробила бизнес. В итоге Блиновская недоплатила в бюджет 906,6 млн руб., а затем отмыла преступные доходы на сумму 716,7 млн руб., заключив с взаимозависимыми и подконтрольными ей и ее мужу фирмами ряд фиктивных договоров займа и договоров-поставок.

Кроме того, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей: она получила электронные ключи от системы «Клиент-банк» двух компаний, через которые без ведома их директоров осуществляла платежи для отмывания средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оглашение приговора по делу блогера Елены Блиновской

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Оглашение приговора по делу блогера Елены Блиновской

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По приговору суда имущество супружеской пары конфисковали. В оглашенном судьей списке назывались объекты недвижимости, расположенные в Москве, Ялте, Костромской и Ярославской областях и других субъектах. По мнению Сергея Муканова, наказание в виде лишения свободы слишком строгое.

«Если говорить про ее бизнес, то каким-то образом женщинам нравилось то, что она делает. Не зря они несли деньги ей. В этой части я не думаю, что она заслуживает какого-то наказания. Но если говорить о том, что это был уход от налогов, то их, конечно, нужно платить.

На мой взгляд, можно было бы ограничиться финансовыми мерами. Она никого не убила, не причинила вреда здоровью. Я за то, что за финансовые преступления и наказание должно быть финансовым»,— сказал Сергей Муканов.

Алла Чижова, Антон Голицын