Майя Санду избежала коалиционной ситуации

Единоличное правление в Молдавии проевропейской партии «Действие и солидарность» (PAS) продолжается: она смогла заручиться поддержкой более 50% избирателей, хотя была крайне близка к необходимости коалиционных переговоров. Заметную роль в обеспечении такого результата сыграли действия, которые МИД РФ охарактеризовал как «тоталитарные»,— в частности, «аресты и обыски в целях устранения политических конкурентов, закрытие независимых СМИ, внесудебное преследование несогласных».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ На всю Россию для граждан Молдавии было открыто лишь два избирательных участка, и оба — в Москве. В результате проголосовать посчастливилось только 4109 избирателям

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Первые после начала процедуры подсчета голосов результаты, обнародованные ЦИК Молдавии, оказались неприятным сюрпризом для властей: оппозиционный «Патриотический блок» лидировал с 39,5% голосов, в то время как партия «Действие и солидарность», поддерживающая президента Майю Санду, набирала лишь 32%. Но совсем скоро они поменялись местами, а затем лидерство PAS стало стремительно расти. И когда было подсчитано уже 99,5% бюллетеней, партия пересекла 50-процентный рубеж.

Согласно данным после подсчета 99,9% голосов, PAS набрала 50,16%, а «Патриотический блок» — 24,19%.

Предположительно, проевропейская партия получит в 101-местном парламенте 54 мандата, то есть сможет самостоятельно сформировать правительство и продолжить движение к главной заявленной цели — вступлению страны в ЕС к 2028 году. Оппозиционный блок во главе с экс-президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным, а также экс-премьером Василием Тарлевым получит 27 мандатов.

Кроме того, в парламент попали блок проевропейских сил «Альтернатива» (7,97%), выступающая за отказ от геополитической поляризации «Наша партия» Ренато Усатого (6,2%) и партия «Демократия дома» (5,62%). Результат последней стал неожиданностью: социологи не предсказывали прохождение в парламент этой популистской силы, выступающей за объединение Молдавии с Румынией. Вероятно, голосование за нее стало протестным волеизъявлением тех избирателей, кто безоговорочно поддерживает движение в ЕС, но недоволен правительством PAS.

Майя Санду до последнего пыталась мобилизовать в пользу правящей партии весь проевропейский и нейтрально настроенный электорат. Так, 22 сентября в специальном обращении к нации она поставила знак равенства между местной оппозицией и Москвой, предупредив: «Если Россия получит контроль над Молдовой, последствия будут прямыми и опасными для нашей страны и для всего региона». 26-го числа в новом обращении она продолжила: «Зло может обрушиться на нас за одну ночь». А в день выборов выступила сразу несколько раз: на избирательном участке предупредила, что «Молдова находится в беде и нуждается в помощи» каждого гражданина страны, а также обратилась с отдельными видеообращениями к молодежи и диаспоре.

Власти сделали все возможное, чтобы фактор молдавской диаспоры, которая на последних выборах обеспечивала 15–25% от общего числа голосов, сыграл в их пользу.

28 сентября за рубежом был открыт 301 избирательный участок (вместо 231 на президентских выборах в октябре—ноябре 2024 года).

(вместо 231 на президентских выборах в октябре—ноябре 2024 года). В разные страны было отправлено 864 тыс. бюллетеней, тогда как для голосования внутри страны их было припасено около 2,7 млн.

тогда как для голосования внутри страны их было припасено около 2,7 млн. Подавляющее большинство участков располагались на территории стран Запада (в первую очередь Италии, ФРГ, Франции и Великобритании).

В то же время в РФ было открыто всего два участка (оба — в Москве), и проголосовать успели далеко не все — лишь 4109 человек (хотя в Москву было доставлено 10 тыс. бюллетеней).

«Сотни тысяч молдаван были лишены возможности проголосовать на территории Российской Федерации»,— констатировал 29 сентября, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выступая в воскресенье вечером, Игорь Додон рассказал: «Мы знаем, что правительство PAS в панике, они не ждали таких результатов, особенно такого (не слишком активного.— “Ъ”) голосования в диаспоре (на Западе.— “Ъ”). Они ждали гораздо больше голосов из-за границы в надежде на массовые фальсификации».

И это — как утверждали молдавские оппозиционеры — был лишь один из многих примеров нечестной игры властей. Точно так же они расценили тот факт, что в пророссийском Приднестровье работало 12 участков — в три с лишним раза меньше, чем запрашивали местные власти. В результате, как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные молдавского ЦИКа, из 300 тыс. избирателей из Приднестровья на выборах смогли проголосовать только 12 тыс. Более того, приднестровцам всячески мешали поехать проголосовать на правом берегу Днестра. «На пограничных мостах со стороны Молдовы организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств... Движение на двух мостах — Рыбница—Резина и Каменка—Сенатовка — полностью заблокировано (под предлогами поступившего сообщения о минировании и сбоя в программе у молдавских полицейских.— “Ъ”)»,— заявили в МИД Приднестровья вечером в воскресенье, выразив Кишиневу протест.

В ходе же собственно предвыборной кампании показателен, например, был недопуск к ней оппозиционного политблока «Победа» предпринимателя Илана Шора. Более того, в последний момент — в пятницу, 26 сентября,— от участия в гонке отстранили партии Moldova Mare и «Сердце Молдовы».

«Следующий шаг — коронация Санду»,— прокомментировала это решение молдавского ЦИКа в разговоре с «РИА Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. До этого она, сославшись на «оценки самих молдаван», назвала электоральную кампанию «самой антидемократической за все 34 года независимости республики». «В стремлении любым путем сохранить власть правящие круги и их европейские спонсоры задействовали весь спектр тоталитарных механизмов — аресты и обыски в целях устранения политических конкурентов, закрытие независимых СМИ, прежде всего русскоязычных, внесудебное преследование несогласных»,— отметила госпожа Захарова. Кроме того, она критиковала решение властей Молдавии отказать в аккредитации российским наблюдателям, обвиняя Кишинев в «страхе перед надуманными угрозами внешнего "вмешательства" в избирательные процессы».

С подобными оценками накануне выборов выступали и молдавские оппозиционеры, в первую очередь — из «Патриотического блока».

Игорь Додон заранее назначил на полдень 29 сентября массовую манифестацию у здания парламента, чтобы «защитить победу» оппозиции.

Выступая же после закрытия избирательных участков, он обратился к властям с призывом «не запугивать граждан», которые готовы выйти на протест, и не устраивать провокации. Господин Додон заверил, что его сторонники всегда протестуют мирно: «Мы никогда не допускали дестабилизации и не допустим ее».

Слова о запугивании были связаны, в частности, с тем, что прямо в день выборов молдавские силовики задержали трех человек «по факту подготовки массовых беспорядков и дестабилизации обстановки». Сообщалось, что при обыске у задержанных обнаружили пиротехнику и легковоспламеняющиеся вещества, якобы предназначавшиеся для создания паники и хаоса в толпе.

Группы протестующих стали собираться — правда, не у парламента, а у здания ЦИКа — уже вечером в воскресенье. Выступая там перед единомышленниками, Додон заявил: PAS проиграла эти выборы, а оппозиционеры выиграли. «Это означает, что оппозиция может объединить все усилия и сформировать парламентское большинство»,— добавил он, не принимая в расчет то, что далеко не все голоса к тому моменту были подсчитаны. К утру стало ясно, что Игорь Додон поспешил.

Впрочем, на митинге 29 сентября он дал понять, что борьба не окончена: «До тех пор, пока все жалобы не будут рассмотрены, мы не признаем никаких выборов, потому что нужно дождаться результатов рассмотрения жалоб. Сначала их рассмотрит Центральная избирательная комиссия. Если она отклонит, мы пойдем в Апелляционный суд, дальше — в Верховный суд юстиции, а затем — в Конституционный суд. Мы будем действовать строго по закону». О планах обжаловать результаты заявил и Илан Шор.

