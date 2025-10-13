Суд признал право РФ на долю участка под Сормовской кондитерской фабрикой
Арбитражный суд Нижегородской области по иску прокуратуры признал за РФ право собственности на 16/1000 доли земельного участка на улице Базарной, принадлежащего АО «Сормовская кондитерская фабрика». Свой иск прокуратура мотивировала тем, что РФ принадлежит бомбоубежище, расположенное на территории предприятия.
Арбитражный суд Нижегородской области
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Защитное сооружение изъяли у фабрики в 2023 году. Тогда же прокуратура вместе с территориальным управлением Росимущества требовала изъять и земельный участок площадью 48,3 тыс. кв. м. Однако в последнем суд отказал.
Площадь бомбоубежища составляет 360 кв. м. Помимо этого, на спорном участке расположено 27 зданий, принадлежащих фабрике.
В новом иске прокуратура сначала потребовала 34/1000 доли земельного участка, но затем уточнила требования до 16/1000. Суд признал расчет доли участка верным и решил изъять его в собственность государства. Решение в законную силу пока не вступило.