Власти Израиля заявили об освобождении 1,9 тыс. палестинских заключенных

Власти Израиля объявили об освобождении более 1,9 тыс. палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении войны в секторе Газа, передает Associated Press. Как пишет The Times of Israel, в их числе 250 человек, которые были приговорены к пожизненному заключению.

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Ранее «Хамас» освободил последних 20 живых заложников, которые находились в плену палестинского движения с 7 октября 2023 года. До конца дня группировка также должна передать Израилю тела четырех погибших пленных.

Война между Израилем и «Хамасом» в секторе Газа продолжалась чуть более двух лет. Соглашение о прекращении огня вступило в силу днем 10 октября.

