В 2024 году в Татарстане за сбыт наркотиков задержаны 75 несовершеннолетних

В 2024 году в Татарстане задержаны 75 несовершеннолетних, вовлеченных в сбыт наркотиков, 47 из них — по тяжким составам преступлений. Данные приводятся в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно статистике МВД по Татарстану, в 2023 году было задержано 47 несовершеннолетних за участие в незаконном обороте наркотиков. Это демонстрирует рост преступности среди несовершеннолетних на 60%. Отмечается, что 16% от общего числа малолетних преступников не достигли возраста 16 лет, с которого наступает уголовная ответственность по данной категории преступлений.

Подробнее в материале — «Ужесточение не прошло».

Анна Кайдалова