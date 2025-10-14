Ужесточение не прошло

Комиссия Совета законодателей рекомендовала не вносить в Госдуму подготовленный Госсоветом Татарстана законопроект об усилении наказания за вовлечение несовершеннолетних в сбыт наркотиков. Инициатива предусматривала увеличение максимального срока лишения свободы с 10 до 12 лет. Комиссия сочла предложение избыточным, указав, что действующие нормы уже охватывают такие случаи, а новая норма приведет к дублированию. Эксперты соглашаются с решением комиссии и указывают на необходимость альтернативных решений.

Комиссия Совета законодателей отклонила инициативу Татарстана

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Комиссия Совета законодателей при Федеральном Собрании по координации законотворческой деятельности рекомендовала Госсовету Татарстана не вносить в Госдуму законопроект о внесении изменений в статью 150 УК РФ, следует из заключения комиссии. Рекомендацию поддержал заместитель сопредседателя Совета законодателей.

Законопроект предусматривал введение нового особо квалифицирующего признака к статье 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) — отдельную ответственность за вовлечение подростков в преступления по статье 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков). Максимальная санкция должна была вырасти с 10 до 12 лет лишения свободы.

В пояснительной записке к законопроекту приводится статистика МВД по Татарстану. В 2022 году в республике задержали 45 несовершеннолетних за участие в незаконном обороте наркотиков, в 2023 году — 47, в 2024 году — 75, что составляет рост на 59%. В 2024 году 47 несовершеннолетних были задержаны по тяжким составам преступлений. При этом 12 из них, связанных со сбытом наркотических средств, не достигли 16 лет — возраста уголовной ответственности по данной категории преступлений.

В документе отмечается, что основным способом распространения наркотиков остается бесконтактная реализация через интернет-магазины в теневом сегменте сети, мессенджеры с зашифрованными схемами передачи информации и систему «тайников-закладок».

Наркодилеры вербуют «закладчиков», не обращая внимания на возраст, используя мессенджеры и соцсети с предложениями о трудоустройстве или дополнительном заработке.

В Госсовете Татарстана «Ъ-Волга-Урал» затруднились уточнить автора законопроекта.

Комиссия Совета законодателей в своем заключении указала, что действующая редакция пункта «б» части четвертой статьи 150 УК РФ уже предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с максимальной санкцией до десяти лет лишения свободы. Поскольку преступления по статье 228.1 УК РФ относятся к категории тяжких и особо тяжких, существующая норма полностью охватывает предлагаемые случаи. «Введение новой нормы приведет к дублированию существующих положений, не добавляя эффективности правоприменению», — указано в заключении.

Комиссия также отметила высокий риск того, что из-за распространенности бесконтактных способов сбыта наркотиков, при которых исполнители не осведомлены об организаторах преступления, правоприменительная практика ограничится привлечением к ответственности совершеннолетних соисполнителей, а не организаторов. Для усиления уголовной ответственности, по мнению комиссии, необходим дополнительный анализ правоприменительной практики и статистические данные о недостаточности установленных мер.

Это не первая региональная инициатива, связанная с наркопреступлениями несовершеннолетних, которую отклонил Совет законодателей. В июле 2025 года Курултай Башкирии внес законопроект о снижении возраста уголовной ответственности по делам о незаконном обороте наркотиков с 16 до 14 лет. В октябре комиссия также рекомендовала не вносить его в Госдуму, указав на риск путаницы в правоприменительной практике и отсутствие общероссийской статистики правонарушений.

Специалист юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов соглашается, что инициатива направлена на решение объективно существующей проблемы, подтвержденной статистикой. «Однако системная проблема предлагаемого решения заключается в создании необоснованного дублирования существующих уголовно-правовых норм», — отмечает эксперт. По его словам, действующая редакция статьи 150 УК РФ уже охватывает вовлечение несовершеннолетних в преступления по статье 228.1 УК РФ, поскольку они относятся к тяжким и особо тяжким.

«Предлагаемое увеличение максимальной санкции до двенадцати лет лишения свободы не обосновано достаточными статистическими данными о неэффективности существующих мер уголовно-правового воздействия», — добавляет господин Смирнов.

По мнению эксперта, вместо создания дублирующего состава преступления целесообразно рассмотреть альтернативные решения: совершенствование механизмов выявления организаторов преступных сообществ, усиление административной ответственности за действия, предшествующие вовлечению несовершеннолетних, развитие законодательства о противодействии использованию интернета для вовлечения подростков в противоправную деятельность.

Анар Зейналов