В Ярославле приостановлен выбор поставщика оборудования платных парковок

Определение поставщика программно-аппаратного комплекса «Парковки Ярославской области» приостановлено по жалобе московской компании. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Подведение итогов процедуры приостановлено межрегиональным УФАС по Ярославской и Костромской облястям по жалобе ООО «Городские технологии» (Москва). «Ъ-Ярославль» сообщал, что начальная цена контракта составляет 291 млн руб. Подрядчик обязуется создать и внедрить оборудование для платных парковок в регионе, которые должны заработать в декабре. Подача заявок завершилась 10 октября, была подана одна заявка, которую комиссия признала соответствующей условиям конкурса. Компания, которая ее подала, в настоящий момент не известна.

Жалоба размещена в системе закупок. «Городские технологии» предъявили претензии к конкурсной документации из шести пунктов. Они касаются требований к поставляемому оборудованию, его совместимости с системой взимания штрафов, неопределенности описания некоторых видов работ. Также авторы жалобы пишут, что требование об интеграции системы с ранее установленными парковочными комплексами «ограничивает круг участников и создает преимущество компаниям, аффилированным с конкретным производителем».

Заявитель просит отменить проведение конкурса, провести внеплановую проверку конкурсной документации и выдать заказчику предписание об устранении нарушений. Жалоба находится на рассмотрении.

