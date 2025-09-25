В Ярославле закупают оборудование для платной парковки в городах области

В Ярославской области началась закупка оборудования для платных парковок на сумму почти 291 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Исполнитель создаст и установит информационную систему «Парковки Ярославской области», включающую камеры и комплексы для фиксации нарушений. Планируется интеграция с мобильным приложением и сайтом для оплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заказчиком выступает ГКУ ЯО «Центр организации дорожного движения». Подрядчик будет выбран 15 октября, после чего начнутся работы. Сначала система заработает в Ярославле и Угличе, где на установку и тестирование дадут 48 дней. Ожидается, что в декабре 2025 года система будет полностью функционировать.

Платные парковки появятся на 30 улицах в историческом центре Ярославля и на 7 улицах в Угличе. В Ярославле в парковочное пространство войдет и ранее созданная платная парковка на вокзале Ярославль-Главный. На втором этапе оборудование установят в Рыбинске, Переславле и Ростове Великом, где запуск системы займет 151 день, что планируется к марту 2026 года.

Антон Голицын