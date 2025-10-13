Светлана Гиллих назначена директором департамента транспорта ЯНАО

Директором департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа назначена Светлана Гиллих, сообщили в правительстве региона. Соответствующее постановление подписал губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Гиллих

Фото: Правительство ЯНАО Светлана Гиллих

Фото: Правительство ЯНАО

Светлана Гиллих работает в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа с 2020 года. До этого, с 2007 года, возглавляла Ноябрьский филиал государственного казенного учреждения «Дирекция дорожного хозяйства».

За более чем 25 лет работы в дорожной отрасли, из которых 20 лет на руководящих должностях, Светлана Гиллих внесла значительный вклад в развитие инфраструктуры региона, отметили в правительстве. Под ее руководством были успешно завершены проекты, такие как строительство участков дороги Надым–Салехард, развязки в Новом Уренгое и ремонт дорог Пуровск–Коротчаево.

Госпожа Гиллих отмечена наградами Министерства транспорта РФ, губернатора и Законодательного собрания ЯНАО.

Полина Бабинцева