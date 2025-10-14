У водозабора «Тукаш» планируют установить зоны санитарной охраны

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана опубликовало проект приказа об установлении зон санитарной охраны водозабора ООО «Тукаш» в Тюлячинском районе республики. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Водозабор используется для добычи подземных вод для питьевого и технического водоснабжения и состоит из одной эксплуатационной скважины.

Проектом предусмотрено три пояса санитарной охраны с разными уровнями защиты территории и источника водоснабжения. Первый пояс, радиусом 30 метров, включает водозабор и все водопроводные сооружения. Здесь запрещается строительство, размещение жилых зданий, посадка высокоствольных деревьев, применение удобрений и ядохимикатов, расположение кладбищ и других объектов, способных загрязнить воду. Все здания должны быть оборудованы канализацией с отводом сточных вод в ближайшую систему очистки.

Второй и третий пояса служат для предупреждения загрязнения воды источника.

Создание зон санитарной охраны водозабора направлено на защиту подземных вод от микробного и химического загрязнения, обеспечение безопасного питьевого водоснабжения населения района.

Ранее сообщалось, что зоны водозабора могут установить у водозабора «Татнефтепром-Зюзеевнефть».

Анна Кайдалова