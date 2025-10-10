У водозабора «Татнефтепром-Зюзеевнефть» могут установить зоны санитарной охраны

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана опубликовало проект приказа, об установлении зон санитарной охраны водозабора АО «Татнефтепром-Зюзеевнефть». Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Водозабор расположен в 2,1 км западнее села Мамыково Нурлатского района. Он состоит из двух скважин — рабочей и резервной, используемых для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.

Для защиты качества воды и обеспечения безопасности водозабора будут организованы зоны санитарной охраны в три пояса: первый пояс — строгий режим, охватывает непосредственно водозабор и водопроводящие сооружения; второй и третий пояса — зоны ограничений для предотвращения загрязнения воды. Третий пояс протянется вдоль направления потока на 1200 м вверх и 43 м вниз.

«Татнефтепром-Зюзеевнефть» — многопрофильное предприятие, ведущее разработку Зюзеевского нефтяного месторождения. Компания специализируется на разработке трудноизвлекаемых залежей нефти и ее переработке.

Анна Кайдалова