Стоимость фьючерса на серебро впервые превысила $50
Цена на фьючерс на серебро с поставкой в декабре 2025 года впервые торгуется выше $50 за тройскую унцию. В 15:33 мск цена драгметалла на нью-йоркской бирже Comex достигла $50,07 (+5,97%).
Позднее серебро замедлило рост. В 16:40 мск фьючерс торговался на уровне $49,98 за тройскую унцию (+5,78%).
9 октября цена серебра достигла $51,23 за тройскую унцию на спотовом рынке, что стало новым максимумом. В предыдущий раз спотовая стоимость драгметалла поднималась выше $50 в 1980 году.
Подробнее — в материале «Ъ» «Игра на повышение».
Данные: Investing.com
