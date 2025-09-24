Игра на повышение

Котировки серебра на мировом спот-рынке впервые за 14 лет поднялись выше уровня $44 за тройскую унцию. С начала года оно подорожало более чем в 1,5 раза, опередив по динамике золото. Игре на повышение способствовали решение ФРС снизить ставку, а также ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики регулятора. С учетом структурного дефицита серебра аналитики ждут достижения исторического максимума в $49,8 за унцию до конца года.

По данным Investing.com, 23 сентября стоимость серебра на спот-рынке достигла отметки $44,46 за унцию — максимального значения со 2 мая 2011 года. Это на 1% выше значений закрытия в предыдущий день и на 6,3% выше закрытия недельной давности. За это время золото выросло в цене лишь на 3,6%, до отметки $3,78 тыс. за унцию. С начала года металлы подорожали соответственно на 53% и 44%.

Обновление многолетних максимумов произошло на фоне монетарной политики американского регулятора. На минувшей неделе, как и ожидали аналитики, ФРС снизила ставку на 25 базисных пунктов, до 4–4,25% годовых. При этом новый медианный прогноз управляющих американского регулятора предполагает еще два таких же снижения до конца текущего года. «Смягчение монетарной политики ФРС хоть и носило сдержанный характер, но фундаментально добавляет поводов для переоценки будущего спроса на серебро»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

Опережающие темпы роста серебра связаны с отставанием от динамики цен на золото, которое наблюдалось в предыдущем периоде. За предыдущие десять лет золото прибавило в цене 122%, за пять лет — 85%. В эти же периоды серебро подорожало соответственно на 84% и 76%. Такое расхождение цены нетипично для этих металлов. «Отношение цены золота к цене серебра даже с учетом последнего роста находится на довольно высоком уровне по сравнению со своим историческим значением»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. С 2013 по 2025 год среднее соотношение цен благородных металлов составляло 78х.

Подстегивали рост стоимости серебра и фундаментальные причины. Как отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин, с 2021 года структурный дефицит драгоценного металла держится на уровне около 15% от ежегодного производства. В результате накопленный дефицит составляет около 60% от годового производства, которое по итогам 2024 года составляло 25 тыс. тонн. В отличие от золота, серебро имеет значительный спрос со стороны промышленности. Спрос на него поддерживают энергетика, электроника и электромобили — направления, где металл используется в проводниках, соединителях и пастах для фотоэлементов. «По отраслевой статистике промышленное потребление в 2024 году достигло рекордных значений и остается высоким в 2025 году, что формирует устойчивый дефицит предложения. Даже с учетом "экономии металла" в солнечной энергетике совокупный спрос остается выше долгосрочных средних значений»,— отмечает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко.

В условиях структурного дефицита и спекулятивной активности на фоне перехода ФРС к новому этапу снижения ставки дальнейший рост стоимости серебра неизбежен, считают аналитики. И темпы роста также будут опережать темпы роста цен на золото. Поэтому до конца года котировки драгоценного металла могут обновить исторический максимум, установленный 28 апреля 2011 года,— $49,8 за унцию. «Учитывая текущее ускорение роста цен на золото и серебро, обновление максимумов — дело ближайшего будущего»,— констатирует Александр Потавин.

Виталий Гайдаев