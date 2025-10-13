В Татарстане создадут природный заказник «Болото сфагново-верховое»

На территории Апастовского района Татарстана появится новый государственный природный заказник регионального значения «Болото сфагново-верховое». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации Татарстана.

Площадь заказника составит 10,3 га. Он предназначен для охраны природных комплексов, включая уникальное сфагново-верховое болото. В постановлении утверждены положение о заказнике и графическое описание его границ.

Создание заказника направлено на сохранение редкой экосистемы, биологического разнообразия региона, и соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».

Сегодня кабинет министров Татарстана утвердил постановление о создании в Алексеевском районе нового природного заказника «Мокрые Курнали».

Анна Кайдалова