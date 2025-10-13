В Алексеевском районе создадут новый природный заказник «Мокрые Курнали»

Кабинет министров Татарстана утвердил постановление о создании государственного природного заказника регионального значения «Мокрые Курнали» на территории Алексеевского района. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Заказник создается для сохранения уникального болотно-лугового комплекса и места обитания околоводных птиц. Общая площадь территории составит 945,4 гектара. Создание заказника соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие» и направлено на сохранение природного наследия региона.

Государственный комитет Татарстана по биологическим ресурсам обеспечит внесение сведений о заказнике в государственный реестр особо охраняемых природных территорий. Контроль за выполнением постановления также возложен на комитет по биоресурсам.

В октябре сообщалось, что в Татарстане создадут природные заказники «Колония чаек» и «Места гнездования большой белой цапли».

Анна Кайдалова