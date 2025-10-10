В Татарстане создадут природный заказник «Колония чаек»

В Татарстане утвердили создание нового государственного природного заказника «Колония чаек». Постановление о его создании подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Заказник для сохранения уникальной колонии чаек и естественной среды их обитания разместится на территории Алексеевского и Рыбно-Слободского районов. Общая площадь охраняемой территории составит 8,59 гектара.

Проект постановления проходил антикоррупционную экспертизу более месяца. Инициатором выступил комитет по биологическим ресурсам Татарстана.

Ранее сообщалось о создании в Татарстане другого природного заказника — «Места гнездования большой белой цапли».

Анна Кайдалова