В Екатеринбурге определили поставщика 50 новых троллейбусов
Компания «Автотехкомплект» стала победителем аукциона на право поставить 50 новых троллейбусов для Екатеринбурга, сообщили в мэрии. Стоимость новых машин составила 1,2 млрд руб.
Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера
В рамках контракта новый транспорт должен прибыть в город до 28 февраля 2026 года.
«За счет конкурсной процедуры Екатеринбургу удалось сэкономить 0,4 млрд руб. Образовавшаяся экономия позволит приобрести дополнительные единицы подвижного состава»,— говорится в сообщении.
Новые троллейбусы будут низкопольными, с вместимостью до 90 человек. Они будут оснащены системой климат-контроля, видеонаблюдением и местами для маломобильных граждан.
ООО «Автотехкомплект» создано в 2007 году, работает в сфере торговли автозапчастями и комплектующими. Компания зарегистрирована в Набережных Челнах (Республика Татарстан).