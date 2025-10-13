В Екатеринбурге определили поставщика 50 новых троллейбусов

Компания «Автотехкомплект» стала победителем аукциона на право поставить 50 новых троллейбусов для Екатеринбурга, сообщили в мэрии. Стоимость новых машин составила 1,2 млрд руб.

В рамках контракта новый транспорт должен прибыть в город до 28 февраля 2026 года.

«За счет конкурсной процедуры Екатеринбургу удалось сэкономить 0,4 млрд руб. Образовавшаяся экономия позволит приобрести дополнительные единицы подвижного состава»,— говорится в сообщении.

Новые троллейбусы будут низкопольными, с вместимостью до 90 человек. Они будут оснащены системой климат-контроля, видеонаблюдением и местами для маломобильных граждан.

ООО «Автотехкомплект» создано в 2007 году, работает в сфере торговли автозапчастями и комплектующими. Компания зарегистрирована в Набережных Челнах (Республика Татарстан).

Полина Бабинцева