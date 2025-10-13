Федерация гимнастики Израиля оспорила в CAS недопуск на чемпионат мира

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Израильской федерации гимнастики на решение о недопуске спортсменов национальной команды на чемпионат мира в Индонезии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

Ранее министр-координатор по вопросам права, прав человека, иммиграции и исправительных учреждений Индонезии Юсрил Ихза Махендра заявил, что израильским спортсменам было отказано в выдаче виз. По его словам, «этот шаг делается в соответствии со стремлением Индонезии поддержать независимость Палестины».

Как сообщает пресс-служба CAS, Израильская федерация гимнастики подала две апелляции. Первая жалоба касается заявления Международной федерации гимнастики (FIG) от 10 октября: в организации сообщили, что принимают к сведению решение правительства Индонезии, а также «признают трудности, с которыми столкнулась принимающая страна» при организации турнира. Вторая апелляция подана против FIG и Индонезийской федерации гимнастики. Израильская сторона «требует от CAS обязать FIG принять необходимые меры, гарантирующие участие Израиля в чемпионате, либо перенести или отменить чемпионат».

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 19 по 25 декабря в Джакарте. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

Таисия Орлова